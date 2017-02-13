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Роботу президента Трампа схвалюють лише 40% американців – опитування

Понеділок, 13 лютого 2017, 17:24
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Рейтинг схвалення дій нового президента США  Дональда Трампа знизився до 40%, що є новим мінімумом для його адміністрації.

Про це пише CNN з посилання на дані щоденного опитування Gallup.

"Щоденне опитування показало, що наразі лише 40% американців схвалюють роботу президента Трампа на посаді президента, у порівняні з 55%, які не схвалюють", – йдеться у повідомленні.

Видання відзначає, що 15% різниці між показниками схвалення та негативною оцінкою роботи Трампа є найвищим показником з моменту вступу Трампа на посаду 20 січня.

"Рейтинг Трампа коливається в районі 40% починаючи з другого тижня його президентства, але нове опитування показує зростаюче невдоволення його діями на тлі хаотичного розгортання скандалу навколо його антиміграційного указу і підтвердження низки повідомлень про боротьбу за розподіл посад всередині команди Трампа", – відзначає CNN.

Також видання відзначає, що низький рівень схвалення дій Трампа є нетиповим для нового президента.

Колишні президенти Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон всі мали рейтинги схвалення близько 50%, що показували опитування Gallup в перші місяці їх правління.

Результати опитування компанії Gallup ґрунтуються на щоденних телефонних опитуваннях приблизно 1500 дорослих щодня, має похибку плюс-мінус 3% і оновлюються кожні три дні.

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