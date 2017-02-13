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Молдова обмежила імпорт м'яса птиці та яєць з України та ще кількох країн

Понеділок, 13 лютого 2017, 18:08
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Молдова припинила імпорт домашньої птиці з тих регіонів Росії, України, Польщі, Румунії та Німеччини, в яких зафіксований пташиний грип.

Про це повідомив на прес-конференції заступник генерального директора Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови Всеволод Стаматі, передає Newsmaker.

 "Близько 50% свійської птиці у Молдову — це імпорт з України, Росії, Німеччини, Польщі та Румунії, де були офіційно зафіксовані осередки вірусу. Згідно з міжнародними домовленостями ми призупинили імпорт з цих регіонів, але не з усієї країни. Так, після того як з'явилася інформація про пташиний грип в Дніпропетровську, ми призупинили імпорт з цієї області України до тих пір, поки не буде знято карантин", — розповів Стаматі.

За даними агентства, особливо небезпечний період настане пізніше, коли почнеться імпорт яєць для розведення птиці і курчат.

Випадки зараження пташиним грипом були виявлені в листопаді минулого року на півдні Російської Федерації, пізніше з'явилися повідомлення про зараження домашньої птиці в Угорщині та Індії. Загроза вірусу збережеться до весни цього року.

Раніше повідомлялося, що Україна та Єврокомісія домовилися про відновлення експорту продукції птахівництва українського виробництва до країн Євросоюзу. 

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