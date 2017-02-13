Молдова ограничила импорт мяса птицы и яиц из Украины и еще нескольких стран

Понедельник, 13 февраля 2017, 18:08

Молдова приостановила импорт домашней птицы из тех регионов России, Украины, Польши, Румынии и Германии, где зафиксирован птичий грипп.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы Всеволод Стамати, передает Newsmaker.

"Около 50% домашней птицы в Молдову — это импорт из Украины, России, Германии, Польши и Румынии, где были официально зафиксированы очаги вируса. Согласно международным договоренностям мы приостановили импорт из этих регионов, но не со всей страны. Так, после того как появилась информация о птичий грипп в Днепропетровске, мы приостановили импорт из этой области Украины до тех пор, пока не будет снят карантин", — рассказал Стамати.

По данным агентства, особенно опасный период наступит позже, когда начнется импорт яиц для разведения птицы и цыплят.

Случаи заражения птичьим гриппом были выявлены в ноябре прошлого года на юге Российской Федерации, позже появились сообщения о заражения домашней птицы в Венгрии и Индии. Угроза вируса сохранится до весны этого года.

Ранее сообщалось, что Украина и Еврокомиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза.