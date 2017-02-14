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Аеропорт Гданська імені Валенси можуть перейменувати через "справу Болека"

Вівторок, 14 лютого 2017, 20:43
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Аеропорт Гданська ім.Леха Валенси можуть перейменувати через скандал навколо співпраці колишнього президента Польщі Леха Валенси зі спецслужбами ПНР.

Про це пише Onet.

"Беручи до уваги поведінку громадянина Валенси, факт його співпраці зі спецслужбами комуністичної Польщі, а також доноси на своїх колег за гроші, ми вважаємо, що гданський аеропорт не повинен носити його ім'я … Не годиться, щоб покровителем аеропорту в Гданську, місті, який називають "Містом Свободи" була така особа", – зазначив в інтервʼю для видання голова Комітету пам'яті і захисту пам'ятника полеглим працівникам верфі в Грудні 1970 року в Гданську Богуслав Голуб.

За словами Голуба організація вже подала заяву з цього питання до польського уряду, депутатів керівної партії "Право і Справедливість".

"Я хочу це підкреслити – це не помста Леху Валенсі, йдеться виключно про справедливість" – додав Голуб.

Видання відзначає, що представники Леха Валенси розглядають таку ініціативу як "політичну боротьбу і спробу вилучити постать Валенси з історії Польщі".

Нагадаємо, графологічна експертиза у так званій "справі Болека", тобто щодо звинувачень на адресу колишнього президента Польща Леха Валенси у співпраці зі спецслужбами комуністичної Польщі, довела, що лідер "Солідарності" протягом багатьох років був агентом спецслужб ПНР.

Як відомо, у лютому минулого року у Польщі вибухнув скандал навколо ймовірної співпраці Леха Валенси зі спецслужбами комуністичної Польщі.

Зокрема, серед документів, вилучених працівниками Інституту національної пам’яті Польщі та правоохоронцями в будинку генерала Чеслава Кіщака, було знайдено теку, підписану "Лех Валенса. Болек".

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