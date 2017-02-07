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Соціал-демократи в Німеччині популярніші за партію Меркель - опитування

Вівторок, 07 лютого 2017, 08:16
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Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) випереджає за популярністю очолюваних Ангелою Меркель консерваторів з Християнсько-демократичного союзу.

Про це свідчать дані опитування, проведеного агентством INSA на замовлення видання Bild.

Якщо б вибори відбулися сьогодні, то соціал-демократи отримали б 31% голосів, тоді як консерватори - 30%. СДПН вперше з 2006 року обійшла за популярністю ХДС,

Ще 12% виборців віддали б свої голоси за євроскептиків з "Альтернативи для Німеччини", 10% голосів дісталося б Лівій партії.

Нагадаємо, Християнсько-соціальний союз, також як і ХДС, офіційно висунула Ангелу Меркель в якості кандидата на посаду канцлера Німеччини.

Кандидатом на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини раніше став екс-президент Європарламенту Мартін Шульц.

Раніше повідомлялося, щор рейтинг Соціал-демократичної партії після висунення Мартіна Шульца кандидатом на посаду канцлера досяг позначки в 29%.

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