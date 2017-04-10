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У Латвії під час навчань постраждали троє американських військових

Понеділок, 10 квітня 2017, 08:14
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В неділю під час навчань, які проходять на Адажському полігоні в Латвії, в лікарню доставили трьох американських солдатів.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на представника Міністерства оборони Латвії Каспара Галкіна.

Військовослужбовці надихалися випарами, які виникли в процесі навчань.

Солдати були доставлені в лікарню "Гайльезерс". Після обстеження двоє з них були відпущені назад на базу, а один залишений в лікарні для додаткового огляду.

Підрозділи армії США в порядку ротації знаходяться в Латвії з 2014 року.

В цьому році в Латвії передбачено кілька міжнародних військових навчань, у тому числі Saber Strike. Влітку в цілях зміцнення безпеки у Балтійському регіоні в Латвії в повному обсязі буде розміщений міжнародний батальйон НАТО під керівництвом Канади.

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