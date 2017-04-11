В США скандал навколо рейсу United, звідки силою витягували пасажира-азійця

Вівторок, 11 квітня 2017, 10:24

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У США виник скандал навколо авіакомпанії United Airlines після того, як члени екіпажу за допомогою офіцерів поліції буквально витягли з салону одного з пасажирів, при цьому завдавши йому значних травм.

Про це повідомляє Chicago Patch.

Інцидент стався 10 квітня на борту літака, який мав виконати рейс із Чикаго до Луїсвілля. Коли пасажири вже перебували у салоні і чекали злету, екіпаж раптом повідомив, що необхідно звільнити 4 місця для співробітників компанії, яким терміново треба бути у Луїсвіллі в понеділок.

В авіакомпанії заявили, що рейс був заповнений, тому бортпровідники вибрали чотирьох пасажирів і попросили їх вийти з літака.

Свідки також повідомили, що пасажирам, які добровільно залишать літак, пропонували $400, потім збільшили суму до $800, але ніхто не зголосився. Тоді четверо пасажирів були обрані випадковим чином.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 квітня 2017 р.

Один з цих пасажирів азійського походження заявив, що він лікар і йому треба в понеділок до пацієнтів, і відмовився залишати літак. Тоді на борт викликали співробітників служби безпеки аеропорту і поліцейських, які втрьох силоміць витягли чоловіка з крісла, при цьому той отримав численні травми.

Як зазначає Reuters, у соцмережах активно обговорюють те, що саме азійська зовнішність спричинила зайву агресію співробітників правоохоронних органів.

Пасажири знімали весь інцидент на відео і на одному з них можна побачити закривавлене обличчя чоловіка, коли він повернувся на борт. Він побіг по проходу з криками: "Мені треба додому". Коли він стояв у задній частині літака, то сказав: "Вбили мене... просто вбили мене".

За словами поліцейських, чоловік був доставлений в госпіталь для лікування його травм.

Після інциденту генеральний директор авіакомпанії Оскар Муньос випустив коротку заяву, назвавши ситуацію "неприємною подією".

"Я вибачаюся за те, що довелося зняти з рейсу наших клієнтів. Наша команда співпрацює з владою і проводить власне детальне вивчення того, що сталося", - заявив він.

Пізніше того ж дня Муньос надіслав листа по електронній пошті, захищаючи дії співробітників.

"Наші співробітники слідують встановленим процедурам щодо дій у подібних ситуаціях. Я глибоко шкодую, що така ситуація виникла, але я також рішуче на вашому боці", - йдеться у листі.

Муньос заявив, що розслідування United показало, що чоловіка "чемно" попросили зійти з літака, але він став "дратівливим і войовничим" і змусив службу безпеки діяти.

Департамент авіації повідомив, що співробітника авіаційної безпеки, який брав участь в інциденті, відправили у відпустку до завершення розслідування.

За останній час це вже другий інцидент з авіакомпанією United, після якого її критикують за поводження з пасажирами.

Нещодавно двом дівчатам-підліткам, одягненим у легінси, відмовили у посадці на рейс з Денвера в Міннеаполіс, тому що їхні "облягаючі штани не відповідають дрес-коду" для працівників авіакомпанії або членів сім'ї, які використовують безкоштовні квитки.