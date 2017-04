В США скандал навколо рейсу United, звідки силою витягували пасажира-азійця

У США виник скандал навколо авіакомпанії United Airlines після того, як члени екіпажу за допомогою офіцерів поліції буквально витягли з салону одного з пасажирів, при цьому завдавши йому значних травм.

Про це повідомляє Chicago Patch.

Інцидент стався 10 квітня на борту літака, який мав виконати рейс із Чикаго до Луїсвілля. Коли пасажири вже перебували у салоні і чекали злету, екіпаж раптом повідомив, що необхідно звільнити 4 місця для співробітників компанії, яким терміново треба бути у Луїсвіллі в понеділок.

В авіакомпанії заявили, що рейс був заповнений, тому бортпровідники вибрали чотирьох пасажирів і попросили їх вийти з літака.

Свідки також повідомили, що пасажирам, які добровільно залишать літак, пропонували $400, потім збільшили суму до $800, але ніхто не зголосився. Тоді четверо пасажирів були обрані випадковим чином.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW