В США скандал вокруг рейса United, откуда силой вытащили пассажира-азиата

В США возник скандал вокруг авиакомпании United Airlines после того, как члены экипажа с помощью офицеров полиции буквально вытащили из салона одного из пассажиров, при этом нанеся ему значительные травмы.

Об этом сообщает Chicago Patch.

Инцидент произошел 10 апреля на борту самолета, который должен был выполнить рейс из Чикаго в Луисвилль. Когда пассажиры уже находились в салоне и ждали взлета, экипаж вдруг сообщил, что необходимо освободить четыре места для сотрудников компании, которым срочно надо быть в Луисвилле в понедельник.

В авиакомпании заявили, что рейс был заполнен, поэтому бортпроводники выбрали четырех пассажиров и попросили их выйти из самолета.

Свидетели также сообщили, что пассажирам, которые добровольно покинут самолет, предлагали $400, затем увеличили сумму до $800, но никто не вызвался. Тогда четверо пассажиров были выбраны случайным образом.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW