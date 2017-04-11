В США скандал вокруг рейса United, откуда силой вытащили пассажира-азиата

Вторник, 11 апреля 2017, 10:24

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В США возник скандал вокруг авиакомпании United Airlines после того, как члены экипажа с помощью офицеров полиции буквально вытащили из салона одного из пассажиров, при этом нанеся ему значительные травмы.

Об этом сообщает Chicago Patch.

Инцидент произошел 10 апреля на борту самолета, который должен был выполнить рейс из Чикаго в Луисвилль. Когда пассажиры уже находились в салоне и ждали взлета, экипаж вдруг сообщил, что необходимо освободить четыре места для сотрудников компании, которым срочно надо быть в Луисвилле в понедельник.

В авиакомпании заявили, что рейс был заполнен, поэтому бортпроводники выбрали четырех пассажиров и попросили их выйти из самолета.

Свидетели также сообщили, что пассажирам, которые добровольно покинут самолет, предлагали $400, затем увеличили сумму до $800, но никто не вызвался. Тогда четверо пассажиров были выбраны случайным образом.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 квітня 2017 р.

Один из этих пассажиров, азиатского происхождения, заявил, что он врач и ему надо в понедельник к пациентам, и отказался покидать самолет. Тогда на борт вызвали сотрудников службы безопасности аэропорта и полицейских, которые втроем силой вытащили мужчину из кресла, при этом тот получил многочисленные травмы.

Как отмечает Reuters, в соцсетях активно обсуждают то, что именно азиатская внешность повлекла излишнюю агрессию сотрудников правоохранительных органов.

Пассажиры снимали весь инцидент на видео и на одном из них можно увидеть окровавленное лицо мужчины, когда он вернулся на борт. Он побежал по проходу с криками: "Мне надо домой!". Когда он стоял в задней части самолета, то сказал: "Убили меня... просто убили меня".

По словам полицейских, мужчина был госпитализирован.

После инцидента генеральный директор авиакомпании Оскар Муньос выпустил короткое заявление, назвав ситуацию "неприятным событием".

"Приношу свои извинения за то, что пришлось снять с рейса наших клиентов. Наша команда сотрудничает с властями и проводит собственное детальное изучение случившегося", - заявил он.

Позже в тот же день Муньос направил письмо по электронной почте, защищая действия сотрудников.

"Наши сотрудники следуют установленным процедурам по действиям в подобных ситуациях. Я глубоко сожалею, что такая ситуация возникла, но я также решительно на вашей стороне", - говорится в письме.

Муньос заявил, что расследование United показало, что мужчину "вежливо" попросили сойти с самолета, но он стал "раздражительным и воинственным" и вынудил службу безопасности действовать.

Департамент авиации сообщил, что сотрудника авиационной безопасности, который принимал участие в инциденте, отправили в отпуск до завершения расследования.

За последнее время это уже второй инцидент с авиакомпанией United, после которого ее критикуют за обращение с пассажирами.

Недавно двум девушкам-подросткам, одетым в леггинсы, отказали в посадке на рейс из Денвера в Миннеаполис, потому что их "облегающие брюки не соответствуют дресс-коду" для сотрудников авиакомпании или членов семьи, которые используют бесплатные билеты.