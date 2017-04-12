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Частота подорожей українців до Європи залежить від місця проживання - опитування

Середа, 12 квітня 2017, 16:46
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Лише 5% мешканців Северодонецька відвідували протягом останніх 5 років країни Європи, водночас це робили 35% мешканців Ужгорода.

Такі дані містять результати всеукраїнського муніципального опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування було проведене в 24 містах в усіх регіонах країни. Воно вкотре підтверджує, що загалом українці мало подорожують до країн Євросоюзу.

Наприклад, протягом останніх 5 років в Європі побували лише 27% киян, 19% одеситів, 8% харків’ян, 6% запоріжців.

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Природно, лідерами з частоти поїздок до ЄС є мешканці міст західного регіону – крім Ужгорода, це Львів, Тернопіль, Рівне, Луцьк, Чернівці, Хмельницький. Конкуренцію їм складає хіба що Київ.

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