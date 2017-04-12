Частота поездок украинцев в Европу зависит от места жительства - опрос

Среда, 12 апреля 2017, 16:46

Лишь 5% жителей Северодонецка посещали в течение последних 5 лет страны Европы, в то же время это делали 35% жителей Ужгорода.

Таковы данные всеукраинского муниципального опроса социологической группы "Рейтинг".

Опрос был проведен в 24 городах во всех регионах страны. Он в очередной раз подтверждает, что в целом украинцы мало путешествуют в страны Евросоюза.

Например, в течение последних 5 лет в Европе побывали лишь 27% киевлян, 19% одесситов, 8% харьковчан, 6% запорожцев.

Естественно, лидерами по частоте поездок в ЕС являются жители городов западного региона – кроме Ужгорода это Львов, Тернополь, Ровно, Луцк, Черновцы, Хмельницкий. Конкуренцию им составляет разве что Киев.