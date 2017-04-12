Найти
АКТУАЛЬНО

Инициатор референдума об ассоциации в Нидерландах проиграл суд против правительства

ЕС должен дать перспективу членства Восточному партнерству: заявление Вышеграда

Правительство Германии изъяло все учебники с "российским Крымом" после скандала

Первая статистика безвиза в Грузии: за полторы недели в ЕС не пустили трех грузин

Могерини едет в Москву для обсуждения ситуации в Украине и Сирии

В Турции произошел взрыв на текстильной фабрике, пострадали 40 сотрудников




Частота поездок украинцев в Европу зависит от места жительства - опрос

Среда, 12 апреля 2017, 16:46
Версия для печати Комментарии

Лишь 5% жителей Северодонецка посещали в течение последних 5 лет страны Европы, в то же время это делали 35% жителей Ужгорода.

Таковы данные всеукраинского муниципального опроса социологической группы "Рейтинг".

Опрос был проведен в 24 городах во всех регионах страны. Он в очередной раз подтверждает, что в целом украинцы мало путешествуют в страны Евросоюза.

Например, в течение последних 5 лет в Европе побывали лишь 27% киевлян, 19% одесситов, 8% харьковчан, 6% запорожцев.

 Нажмите для увеличения

Естественно, лидерами по частоте поездок в ЕС являются жители городов западного региона – кроме Ужгорода это Львов, Тернополь, Ровно, Луцк, Черновцы, Хмельницкий. Конкуренцию им составляет разве что Киев.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:09
Инициатор референдума об ассоциации в Нидерландах проиграл суд против правительства
18:49
Маккейн в Черногории: Россия вмешивается в дела Балкан
18:29
Путин проводит встречу с госсекретарем США Тиллерсоном
18:19
РФ заблокирует новую резолюцию Совбеза ООН по химической атаке в Сирии
18:02
Теракт в Дортмунде могли совершить выходец из Ирака и гражданин ФРГ - СМИ
17:58
ЕС должен дать перспективу членства Восточному партнерству: заявление Вышеграда
17:36
США отправили к берегам КНДР авианосец, крейсер, два эсминца и субмарину
17:13
Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС
17:11
В Афганистане в результате нападения смертника ИГИЛ погибли три человека
16:46
Частота поездок украинцев в Европу зависит от места жительства - опрос
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Марина Воротнюк, для Европейской правды

Турецкий развод с Западом. Прошла ли Анкара точку невозврата?

Конституционный референдум 16 апреля происходит на фоне антагонистических отношений Турции со своими традиционными партнерами на Западе. Положительные результаты волеизъявления дополнительно углубят авторитарные тенденции внутри страны и приведут к еще большему обострению отношений с ЕС.

Галина Шимански-Гаер, для Европейской правды

Спецпредставитель Германии: Объединять темы Крыма и Донбасса - очень неразумно

Гернот Эрлер: "В Минских соглашениях не сказано о том, что вывод вооруженных сил должен произойти именно до проведения местных выборов... Замороженный конфликт на Донбассе дал бы России рычаг воздействия. Этого было бы достаточно, чтобы помешать членству Украины в НАТО или ЕС..."


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  