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США почали розміщувати в Польщі "антиросійські" підрозділи

П'ятниця, 14 квітня 2017, 11:11
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До Польщі у четвер прибув перший підрозділ армії США, який буде розміщено у балтійському регіоні у складі багатонаціональних сил у відповідь на потенційну загрозу від Росії.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Усього багатонаціональний контингент складатимуть 1100 солдат – з них 900 американських, 150 британських та 120 румунських.

Вони будуть розташовані за півсотні кілометрів від Калінінграда, де Росія встановила ракети,здатні нести ядерні боєзаряди, та комплекси ППО С-400.

Ще три американські підрозділи прибудуть в регіон до червня.

"Розміщення цих підрозділів є  демонстрацією єдності НАТО та повторенням чіткого сигналу будь-якому потенційному агресору", - заявив головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Куртіс Скапаротті.

Розміщення американських сил неподалік Калінінграда розглядається також як свідчення зміни президентом США Дональдом Трампом свого критичного ставлення до НАТО та пожорсткішання його ставлення до Москви.

Оглядачі водночас зазначають, що розміщення союзницьких підрозділів у Польщі відбувається на тлі проблем у самій польській армії. Торік її залишили 30 генералів та близько 200 полковників на знак незгоди з відкритим політичним втручанням в компетенцію армійського командування з боку влади, політизацією армії за партійною ознакою.

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