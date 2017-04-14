США начали размещать в Польше "антироссийские" подразделения

Пятница, 14 апреля 2017, 11:11

В Польшу в четверг прибыло первое подразделение армии США, которое будет размещено в балтийском регионе в составе многонациональных сил в ответ на потенциальную угрозу от России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Всего многонациональный контингент будет состоять из 1100 солдат – из них 900 американских, 150 британских и 120 румынских.

Они будут расположены за полсотни километров от Калининграда, где Россия установила ракеты, способные нести ядерные боезаряды, и комплексы ПВО С-400.

Еще три американских подразделения прибудут в регион до июня.

"Размещение этих подразделений является демонстрацией единства НАТО и повторением четкого сигнала любому потенциальному агрессору", - заявил главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Куртис Скапаротти.

Размещение американских сил неподалеку от Калининградской области рассматривается также как свидетельство изменения президентом США Дональдом Трампом своего критического отношения к НАТО и ужесточения его отношение к Москве.

В то же время обозреватели отмечают, что размещение союзнических подразделений в Польше происходит на фоне проблем в самой польской армии. В прошлом году ее покинули 30 генералов и около 200 полковников в знак несогласия с открытым политическим вмешательством в компетенцию армейского командования со стороны властей и политизацией армии по партийному признаку.