Пентагон оприлюднив відео застосування в Афганістані "матері всіх бомб"

П'ятниця, 14 квітня 2017, 15:46

Військово-повітряні сили США оприлюднили відео вчорашнього бомбардування в Афганістані з використанням найбільшої з існуючих неядерних бомб.

Відео оприлюднено у Twitter.

Майже 30-секундний чорно-білий ролик показує ціль, розташовану у долині і оточену гірською місцевістю.

Через декілька секунд видно, як бомба падає в долину, після чого стається потужний вибух і розходиться потужна ударна хвиля та підіймається грибоподібна хмара.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 квітня 2017 р.

"Удар був нанесений по системах печер і тунелів ІДІЛ у східному Афганістан. Удар був розрахований, щоб мінімізувати ризик для афганських і американських сил", - йдеться у повідомленні Міноборони США.

Пентагон у четвер оголосив про перше використання авіабомби GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір’ю всіх бомб".

Пізніше стало відомо, що за попередніми даними в результаті удару була повністю зруйновава база терористів і загинули 36 бойовиків ІДІЛ.