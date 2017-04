Пентагон оприлюднив відео застосування в Афганістані "матері всіх бомб"

Військово-повітряні сили США оприлюднили відео вчорашнього бомбардування в Афганістані з використанням найбільшої з існуючих неядерних бомб.

Відео оприлюднено у Twitter.

Майже 30-секундний чорно-білий ролик показує ціль, розташовану у долині і оточену гірською місцевістю.

Через декілька секунд видно, як бомба падає в долину, після чого стається потужний вибух і розходиться потужна ударна хвиля та підіймається грибоподібна хмара.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F