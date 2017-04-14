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США вперше застосували в Афганістані проти ІДІЛ найбільшу неядерну бомбу




Пентагон оприлюднив відео застосування в Афганістані "матері всіх бомб"

П'ятниця, 14 квітня 2017, 15:46
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Військово-повітряні сили США оприлюднили відео вчорашнього бомбардування в Афганістані з використанням  найбільшої з існуючих неядерних бомб.

Відео оприлюднено у Twitter.

Майже 30-секундний чорно-білий ролик показує ціль, розташовану у долині і оточену гірською місцевістю.

Через декілька секунд видно, як бомба падає в долину, після чого стається потужний вибух і розходиться потужна ударна хвиля та підіймається грибоподібна хмара.

"Удар був нанесений по системах печер і тунелів ІДІЛ у східному Афганістан. Удар був розрахований, щоб мінімізувати ризик для афганських і американських сил", - йдеться у повідомленні Міноборони США.

Пентагон у четвер оголосив про перше використання авіабомби GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір’ю  всіх бомб".

Пізніше стало відомо, що за попередніми даними в результаті удару була повністю зруйновава база терористів і загинули 36 бойовиків ІДІЛ.

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