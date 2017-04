Пентагон обнародовал видео применения в Афганистане "матери всех бомб"

Военно-воздушные силы США опубликовали видео вчерашней бомбардировки в Афганистане с использованием крупнейшей из существующих неядерных бомб.

Видео опубликовано в Twitter ВВС США.

Почти 30-секундный черно-белый ролик показывает цель, расположенную в долине и окруженную горной местностью.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F