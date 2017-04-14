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США впервые применили в Афганистане против ИГИЛ самую большую неядерную бомбу




Пентагон обнародовал видео применения в Афганистане "матери всех бомб"

Пятница, 14 апреля 2017, 15:46
Версия для печати Комментарии

Военно-воздушные силы США опубликовали видео вчерашней бомбардировки в Афганистане с использованием крупнейшей из существующих неядерных бомб.

Видео опубликовано в Twitter ВВС США.

Почти 30-секундный черно-белый ролик показывает цель, расположенную в долине и окруженную горной местностью.

Через несколько секунд видно, как бомба падает в долину, после чего происходит мощный взрыв, расходится мощная ударная волна и поднимается грибовидное облако.

"Удар был нанесен по системам пещер и тоннелей ИГИЛ в восточном Афганистане. Удар был рассчитан, чтобы минимизировать риск для афганских и американских сил", - говорится в сообщении Минобороны США.

Пентагон в четверг объявил о первом применении авиабомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, или просто МОАВ, которую также называют "матерью всех бомб".

Позже стало известно, что по предварительным данным в результате удара была полностью уничтожена база террористов и погибли 36 боевиков ИГИЛ.

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