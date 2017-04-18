У Римі оштрафували на 900 євро двох туристів, які мили ноги у фонтані

Вівторок, 18 квітня 2017, 19:54

Двоє туристів з Данії були оштрафовані на 450 євро кожен через те, що мили ноги в одному з громадських фонтанів Риму в центрі міста.

Про це повідомляє The Local.

Місцева поліція зупинила пару - жінку у віці 60 років і 17-річного хлопця - біля "Фонтану двох морів". Він розташований на площі Венеція, недалеко від Колізею і Римського форуму.

За повідомленнями місцевої влади, туристи сиділи на краю фонтану, зануривши ноги у воду.

"Коли в них попросили посвідчення особи, двоє туристів були здивовані і переконані в тому, що таке робити дозволяється. Жінка була дуже роздратована суворим покаранням, сказала, що поскаржиться у посольство Данії ", - повідомили в мерії.