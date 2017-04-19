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У Словаччині тисячі людей вийшли на антикорупційний протест

Середа, 19 квітня 2017, 08:41
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Тисячі словаків вийшли на вулиці Братислави, протестуючи проти корупції в уряді Роберта Фіцо.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Протестувальники вимагали відставки глави МВС Роберта Каліняка, близького до Роберта Фіцо, глави поліції Табора Гаспара та інших урядовців, яких звинувачують у перешкоджанні належному розслідуванню корупційних скандалів.

Демонстрацію у Братиславі було організовано студентськими організаціями. Організатори стверджують, що в протестах взяли участь до 10 тисяч людей.

 

При цьому демонстрантів підтримав і президент Словаччини Андрей Кіска.

Як зазначає Associated Press, це був найбільший протест у Словаччині з 2012 року.

Студенти, які брали участь у протестах у понеділок, не виключають подібні акції і в майбутньому.

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