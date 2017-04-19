В Словакии тысячи людей вышли на антикоррупционный протест

Тысячи словаков вышли на улицы Братиславы, протестуя против коррупции в правительстве Роберта Фицо.
Об этом сообщает издание Aktuality.
Протестующие требовали отставки главы МВД Роберта Калиняка, близкого к Роберту Фицо, главы полиции Лагеря Гаспара и других чиновников, которых обвиняют в препятствовании надлежащему расследованию коррупционных скандалов.
Демонстрацию в Братиславе был организован студенческими организациями. Организаторы утверждают, что в протестах приняли участие до 10 тысяч человек.
При этом демонстрантов поддержал и президент Словакии Андрей Киска.
Как отмечает Associated Press, это был самый большой протест в Словакии с 2012 года.
Студенты, которые принимали участие в протестах в понедельник, не исключают подобные акции и в будущем.