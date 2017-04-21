Знайти
АКТУАЛЬНО

19 тисяч українців отримали громадянство країн ЄС у 2015 році - Євростат

Посол України: Схоже, австрійські політики в Ялті виконують контракт з РФ

Глава Європарламенту: Brexit можна скасувати, якщо цього захочуть виборці

Чорногорія звинуватила РФ у маніпуляціях і інформаційній війні

Єврокомісар Ган: боюся, відносини ЄС і Туреччини досягли точки неповернення

У Німеччині затримали росіянина за підозрою в участі у вибухах в Дортмунді – ЗМІ




19 тисяч українців отримали громадянство країн ЄС у 2015 році - Євростат

П'ятниця, 21 квітня 2017, 13:01
інфографіка
Версія для друку Коментарі

У 2015 році близько 840 тисяч осіб отримали громадянство однієї з держав-членів Європейського Союзу, порівняно з 890 тисяч в 2014 році і 980 тисяч в 2013 році.

Про це свідчать дані Eurostat.

Основними одержувачами європейського громадянства в 2015 році були громадяни Марокко (86 100 осіб, з них 88% отримали громадянство Італії, Іспанії або Франції).

Далі за кількістю йдуть громадяни Албанії (48 400, 96% отримали громадянство Італії або Греції), Туреччини (35 000, 56% отримали німецьке громадянство), Індії (31 000, майже 60% отримали британське громадянство), Румунії (28 400, половина потримали італійське громадянство), Пакистану (26 300, половина отримали британське громадянство) і Алжиру (22 500, понад три чверті тепер мають французьке громадянство).

натисніть для збільшення

Українці посідають восьме місце у списку - 19 142 затверджених заяв про громадянство. Найбільше українців набули громадянство у Німеччині (4917), Португалії (2895) і Польщі (1957).

Марокканці, албанці, турки, індуси, румуни, пакистанці і алжирці становлять третину (33%) від загального числа осіб, які набули громадянство в одній з країн-членів ЄС в 2015 році.

Румуни (28 400 осіб) і поляки (17 800) були двома найбільшими групами громадян ЄС, які отримали громадянство в іншій країні ЄС.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:23
Глава МЗС України 21-22 квітня відвідає Грузію
13:04
фото
До ліквідації наслідків снігопаду в Молдові залучили армію
13:01
інфографіка
19 тисяч українців отримали громадянство країн ЄС у 2015 році - Євростат
12:53
Уряд Латвії відмовився від пропозиції участі в будівництві "Північного потоку-2"
12:31
Гібридна війна Росії в Балтії вже йде – Лінкявічюс
12:29
Сирія безсумнівно має хімічну зброю - міністр оборони США
12:16
У Європі затримали 149 осіб через незаконний обіг зброї - Інтерпол
11:57
Ле Пен закликала уряд негайно видворити підозрюваних в тероризмі іноземців
11:51
Календар розгляду справи "Україна проти Росії" оголосять 12 травня - Зеркаль
11:36
Єврокомісар Ган: боюся, відносини ЄС і Туреччини досягли точки неповернення
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Між рядками рішення Суду ООН: де виграла та де програла Україна

У таких документах важливі навіть натяки, заховані між рядками. Вже зараз можна зробити перші висновки з рішення суду: що воно означає та як змінить подальші дії України. А також – які заяви з тих, що вже зараз лунають в інформаційному просторі, є відвертими фейками...

Ганна Твердохліб, Ужгородський прес-клуб

Дороги, вбиральні та нуль інформації: що утримує туристів з ЄС від відвідання України

"Туристки не змогли скористатися жіночими кімнатами. Вони зайшли в кафе і навіть замовили каву, хоча в Європі нормально попроситися виключно у вбиральню. І коли їм сказали, що треба вийти надвір і там піти до всім відомого приміщення, то їх здивуванню не було меж..."


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  