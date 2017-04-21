Макрон випереджає Ле Пен на 2% за два дні до виборів президента Франції

П'ятниця, 21 квітня 2017, 13:57

Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон зберігає лідерство у передвиборчих перегонів за два дні до голосування.

Про це свідчать результати опитування Ipsos Sopra Steria, повідомляє Le Figaro.

Макрон в першому турі набирає 24% голосів виборців, що на один пункт більше в порівнянні з попереднім опитуванням. Друге місце посідає лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен – 22% (-0,5%).

Кандидату від "Республіканців" Франсуа Фійону прогнозують (19%), а лідер соціалістів Бенуа Амон може розраховувати на 17,5%.

Дані опитування для другого туру не наводяться.

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться вже цієї неділі, 23 квітня. Другий тур - 7 травня.