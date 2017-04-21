Клімкін в понеділок поїде до Литви

24 квітня відбудеться робочий візит Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Литовської Республіки.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
"Мета візиту - зміцнення українсько-литовського стратегічного партнерства та обговорення можливостей підтримки Литвою України у європейських та євроатлантичних структурах", - йдеться в повідомленні.
В рамках візиту Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом. Після їх завершення міністри проведуть спільну прес-конференцію.
Крім того, Клімкін зустрінеться з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом, а також керівництвом та депутатським корпусом парламенту Литви.