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Клімкін в понеділок поїде до Литви

П'ятниця, 21 квітня 2017, 19:32
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24 квітня відбудеться робочий візит Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Литовської Республіки.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Мета візиту - зміцнення українсько-литовського стратегічного партнерства та обговорення можливостей підтримки Литвою України у європейських та євроатлантичних структурах", - йдеться в повідомленні.

В рамках візиту Клімкін проведе переговори з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом. Після їх завершення міністри проведуть спільну прес-конференцію.

Крім того, Клімкін зустрінеться з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом, а також керівництвом та депутатським корпусом парламенту Литви.

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