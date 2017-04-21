Клімкін в понеділок поїде до Литви

Ці рамкові правила однаково діють і за візової системи, і для безвізового в’їзду і можуть стати в нагоді тим, хто планує подорож до держав Шенгенської угоди. Оскільки кодекс є юридичним документом, додані коментарі ЄББ, що подані червоним кольором.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

У таких документах важливі навіть натяки, заховані між рядками. Вже зараз можна зробити перші висновки з рішення суду: що воно означає та як змінить подальші дії України. А також – які заяви з тих, що вже зараз лунають в інформаційному просторі, є відвертими фейками...