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Климкин в понедельник поедет в Литву

Пятница, 21 апреля 2017, 19:32
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24 апреля состоится рабочий визит Министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Литовскую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Цель визита - укрепление украинско-литовского стратегического партнерства и обсуждение возможностей поддержки Литвой Украины в европейских и евроатлантических структурах", - говорится в сообщении.

В рамках визита Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. После их завершения министры проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, Климкин встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, а также руководством и депутатским корпусом парламента Литвы.

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