Климкин в понедельник поедет в Литву

24 апреля состоится рабочий визит Министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Литовскую Республику.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Цель визита - укрепление украинско-литовского стратегического партнерства и обсуждение возможностей поддержки Литвой Украины в европейских и евроатлантических структурах", - говорится в сообщении.
В рамках визита Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. После их завершения министры проведут совместную пресс-конференцию.
Кроме того, Климкин встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, а также руководством и депутатским корпусом парламента Литвы.