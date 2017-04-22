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Журнал Time виключив Меркель зі списку топ-100 найвпливовіших осіб

Субота, 22 квітня 2017, 14:59
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яку американський журнал Time протягом останніх трьох років відносив до найвпливовіших осіб у політиці, цього року взагалі не увійшла до списку топ-100.

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

Die Welt згадує, що в листопаді минулого року після перемоги Дональда Трампа на виборах, Time висловлював надію, що саме Меркель стане "лідером вільного світу".

"Але, мабуть, канцлер Німеччини тепер втратила свої чари над американським журналом: Меркель не з'явилася у списку 100 найвпливовіших людей у світі. Замість цього, ми знаходимо кілька людей з досить сумнівною поведінкою останнім часом", - повідомляє видання з натяком на президента Філіппін, лідера КНДР та президента Туреччини.

Повідомляється, що навіть видання Bild-Zeitung зробило запит в редакцію журналу з приводу виключення Меркель зі списку топ-100 найвпливовіших осіб, проте на даний момент не було ніяких коментарів.

Зазначимо, що до списку Time потрапили такі особистості: президент США Дональд Трамп, глава Пентагону Джеймс Меттіс, засновник Wikileaks Джуліан Ассанж, Папа Франциск, президент Туреччини Таїп Ердоган, лідер КНДР Кім Чен Ин, прем'єр Британії Тереза Мей, президент РФ Володимир Путін, президент Китаю Сі Цзіньпін та інші.

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