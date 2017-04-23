Знайти
АКТУАЛЬНО

Північна Корея погрожує потопити американський авіаносець

До окупованої Ялти доїхали лише двоє з п’яти учасників з Австрії – посол

У Франції розпочався перший тур президентських виборів

Журнал Time виключив Меркель зі списку топ-100 найвпливовіших осіб

Партійний з'їзд правих популістів у Кельні супроводжується масовими протестами

В Афганістані число загиблих солдатів від нападу талібів зросло до 140 осіб




Німецькі правопопулісти визначилися з лідерами передвиборчого списку

Неділя, 23 квітня 2017, 16:29
Версія для друку Коментарі

Учасники партійного з'їзду німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), що триває у Кельні, затвердили більшістю голосів партійний список цієї політичної сили на виборах до Бундестагу, що пройдуть восени цього року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Лідерами списку ультраправих стануть заступник голови політсили Александер Гаулянд та економістка Еліс Вайдель.

Раніше співголова партії правопопулістів Фрауке Петрі заявила, що не буде "номером один" у партійному списку - ані сама, ані як частина команди лідерів списку.

Крім перших номерів у партійному списку, делегати також визначилися зі своєю передвиборчою програмою. На вибори АдН піде з програмою, один із головних пунктів якої передбачає рішучу протидію теперішній політиці щодо біженців.

В економічному плані пропонується йти на вибори з гаслом виходу із зони спільної європейської валюти - Єврозони, скасування переходу на відновлювані види енергії та ліквідацію норми щодо обов'язкових платежів на підтримку суспільно-правового теле- та радіомовлення.

У дводенному партійному заході цієї політичної сили беруть участь близько 600 делегатів. Перший день з'їзду супроводжувався масовими демонстраціями противників правих популістів. Під час маніфестацій дійшло до сутичок між радикально налаштованими учасниками акцій протесту та поліцією.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:08
Фото
МВС Франції закликало прийти на вибори з допомогою персонажа інтернет-мемів
16:46
Генсек НАТО наголосив на потребі розслідування підриву патруля ОБСЄ
16:29
Німецькі правопопулісти визначилися з лідерами передвиборчого списку
15:52
Німеччина закликала сепаратистів припинити напади на спостерігачів ОБСЄ
15:26
Винищувачі НАТО здійснять тренувальні польоти в небі над Естонією
14:51
Екс-міністр фінансів Німеччини розпочинає кар’єру коміка
13:59
На виборах президента Франції проголосували більше чверті виборців
13:46
Велика Британія покине список п'яти найбільших економік світу - МВФ
13:42
У Франції через підозрілий автомобіль евакуювали виборчу дільницю
13:27
Північна Корея погрожує потопити американський авіаносець
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Європа без бар'єрів

Вимоги ЄС для безвізових подорожей: коментований переклад прикордонного кодексу

Ці рамкові правила однаково діють і за візової системи, і для безвізового в’їзду і можуть стати в нагоді тим, хто планує подорож до держав Шенгенської угоди. Оскільки кодекс є юридичним документом, додані коментарі ЄББ, що подані червоним кольором.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Між рядками рішення Суду ООН: де виграла та де програла Україна

У таких документах важливі навіть натяки, заховані між рядками. Вже зараз можна зробити перші висновки з рішення суду: що воно означає та як змінить подальші дії України. А також – які заяви з тих, що вже зараз лунають в інформаційному просторі, є відвертими фейками...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  