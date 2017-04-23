Німецькі правопопулісти визначилися з лідерами передвиборчого списку

Неділя, 23 квітня 2017, 16:29

Учасники партійного з'їзду німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), що триває у Кельні, затвердили більшістю голосів партійний список цієї політичної сили на виборах до Бундестагу, що пройдуть восени цього року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Лідерами списку ультраправих стануть заступник голови політсили Александер Гаулянд та економістка Еліс Вайдель.

Раніше співголова партії правопопулістів Фрауке Петрі заявила, що не буде "номером один" у партійному списку - ані сама, ані як частина команди лідерів списку.

Крім перших номерів у партійному списку, делегати також визначилися зі своєю передвиборчою програмою. На вибори АдН піде з програмою, один із головних пунктів якої передбачає рішучу протидію теперішній політиці щодо біженців.

В економічному плані пропонується йти на вибори з гаслом виходу із зони спільної європейської валюти - Єврозони, скасування переходу на відновлювані види енергії та ліквідацію норми щодо обов'язкових платежів на підтримку суспільно-правового теле- та радіомовлення.

У дводенному партійному заході цієї політичної сили беруть участь близько 600 делегатів. Перший день з'їзду супроводжувався масовими демонстраціями противників правих популістів. Під час маніфестацій дійшло до сутичок між радикально налаштованими учасниками акцій протесту та поліцією.