Немецкие правопопулисты определились с лидерами предвыборного списка

Воскресенье, 23 апреля 2017, 16:29

Участники партийного съезда немецкого правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдН), что проходит сейчас в Кельне, утвердили большинством голосов партийный список этой политической силы на выборах в Бундестаг, которые пройдут осенью этого года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Лидерами списка ультраправых станут заместитель председателя политсилы Александер Гаулянд и экономистка Элис Вайдель.

Ранее сопредседатель партии правопопулистов Фрауке Петри заявила, что не будет "номером один" в партийном списке - ни сама, ни как часть команды лидеров списка.

Кроме первых номеров в партийном списке, также делегаты определились со своей предвыборной программой. На выборы АдН пойдет с программой, один из главных пунктов которой предусматривает решительное противодействие нынешней политике в отношении беженцев.

В экономическом плане предлагается идти на выборы с лозунгом выхода из зоны общей европейской валюты Еврозоны, отмена перехода на возобновляемые виды энергии и ликвидацию нормы относительно обязательных платежей на поддержку общественно-правового теле - и радиовещания.

В двухдневном партийном мероприятии этой политической силы принимают участие около 600 делегатов. Первый день съезда сопровождался массовыми демонстрациями противников правых популистов. Во время манифестаций дошло до столкновений между радикально настроенными участниками акций протеста и полицией.