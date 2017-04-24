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Могеріні у Москві: принципова позиція ЄС – невизнання анексії Криму

Понеділок, 24 квітня 2017, 13:27
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Європейський союз та його партнери продовжують зберігати політику невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції у Москві.

"Наша дискусія була корисною, конструктивною. Ми в Євросоюзі завжди вважали, що краще мати діалог, не тільки в ЄС, але і з глобальними гравцям, одним з яких є Росія. Ми маємо різну оцінку конфлікту на сході України та анексії Криму", - сказала Могеріні.

Вона розповіла, що на зустрічі обговорювалися кроки, які допоможуть рухатися узгодженою "дорожньою картою", яка передбачає повне виконання Мінських угод всіма сторонами в політичному та безпековому аспектах.

"Ми також говорили про те, що ви (звертається до Лаврова, - ред.), назвали системними розходженнями – це невизнання анексії з боку ЄС. Це принципова позиція, яку ми будемо зберігати. І не тільки ЄС, але і наші партнери", - підкреслила Могеріні.

Окремо Могеріні наголосила на довгій дискусій щодо двосторонніх відносин між ЄС та Росією.

"В деяких питаннях у нас є складності, але ми продовжуємо діалог, щодо інших у нас є хороший рівень співпраці, наприклад у контртерористичному діалозі, який відновився минулого місяця", - додала вона.

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