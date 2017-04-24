Могерини в Москве: принципиальная позиция ЕС – непризнание аннексии Крыма

Евросоюз и его партнеры продолжают сохранять политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Москве.
"Наша дискуссия была полезной, конструктивной. Мы в Евросоюзе всегда считали, что лучше иметь диалог, не только в ЕС, но и с глобальными игроками, одним из которых является Россия. Мы имеем различную оценку конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма", – сказала Могерини.
Она рассказала, что на встрече обсуждались шаги, которые помогут двигаться согласованной "дорожной картой", которая предусматривает полное выполнение Минских соглашений всеми сторонами в политической и сфере аспектах.
"Мы также говорили о том, что вы (обращается к Лаврова. - Ред.), назвали системными различиями – это непризнание аннексии со стороны ЕС. Это принципиальная позиция, которую мы будем хранить. И не только ЕС, но и наши партнеры", - подчеркнула Могерини.
Отдельно Могерини отметила долгию дискуссию относительно двусторонних отношений между ЕС и Россией.
"В некоторых вопросах у нас есть сложности, но мы продолжаем диалог, относительно других у нас хороший уровень сотрудничества, например в контртерористическом диалоге, который возобновился в прошлом месяце", - добавила она.