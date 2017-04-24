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Могерини в Москве: принципиальная позиция ЕС – непризнание аннексии Крыма

Понедельник, 24 апреля 2017, 13:27
Версия для печати Комментарии

Евросоюз и его партнеры продолжают сохранять политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Москве.

"Наша дискуссия была полезной, конструктивной. Мы в Евросоюзе всегда считали, что лучше иметь диалог, не только в ЕС, но и с глобальными игроками, одним из которых является Россия. Мы имеем различную оценку конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма", – сказала Могерини.

Она рассказала, что на встрече обсуждались шаги, которые помогут двигаться согласованной "дорожной картой", которая предусматривает полное выполнение Минских соглашений всеми сторонами в политической и сфере аспектах.

"Мы также говорили о том, что вы (обращается к Лаврова. - Ред.), назвали системными различиями – это непризнание аннексии со стороны ЕС. Это принципиальная позиция, которую мы будем хранить. И не только ЕС, но и наши партнеры", - подчеркнула Могерини.

Отдельно Могерини отметила долгию дискуссию относительно двусторонних отношений между ЕС и Россией.

"В некоторых вопросах у нас есть сложности, но мы продолжаем диалог, относительно других у нас хороший уровень сотрудничества, например в контртерористическом диалоге, который возобновился в прошлом месяце", - добавила она.

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