ЄС вимагає від України прийняти закон про антикорупційний суд до середини червня

Середа, 26 квітня 2017, 10:25

ЄС очікує прийняття Верховною радою законопроекту про антикорупційний суд до середини червня 2017 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар представництва ЄС в Україні з приводу підготовки відповідного законопроекту.

"Згідно зі взятими Україною зобов'язаннями перед МВФ, закон про створення антикорупційного суду повинен бути прийнятий до середини червня 2017 року", - заявили у представництві.

У представництві ЄС нагадали, що внесення в парламент цього законопроекту - в компетенції української влади, зокрема Верховної ради, уряду і президента. Разом з тим, міжнародні експерти допомагають Україні у розробці цього документа.

У ЄС наголосили, що закон про судову систему і статус суддів вже передбачає створення Вищого антикорупційного суду, імплементація законодавства буде визначати мандат, організаційну структуру, а також процес добору суддів Вищого антикорупційного суду.

"Неофіційна робоча група, до складу якої входять члени міжнародних донорських організацій та експерти громадянського суспільства, розробила деякі пропозиції щодо створення цього суду, сфокусувавши особливу увагу на взаємодії цього нового суду з існуючою судовою системою, процедурі добору суддів, а також щодо гарантій безпеки та неупередженості , які повинні регулювати цей процес", - відзначили у представництві, додавши, що ЄС причетний до деяких з цих дискусій через своїх представників або фінансовані Євросоюзом проекти у сфері правосуддя та боротьби з корупцією.

У диппредставництві відзначили, що створення Антикорупційного суду не просто є частиною загальної судової реформи в країні, але і має особливе значення для стійкості й успіху в боротьбі з корупцією.

Раніше в інтерв’ю ЄвроПравді представник Єврокомісії, заступник гендиректора директорату NEAR (сусідство і розширення ЄС) Катаріна Матернова заявила, що антикорупційний суд в Україні зможе почати роботу на повну силу лише за декілька років після створення.

Нагадаємо, 10 березня Вища рада правосуддя "зарубала" закон про антикорупційні суди, на яких наполягає ЄС.

7 березня Посол ЄС Хюг Мінгареллі заявив про необхідність створення спеціалізованих антикорупційних судів.

У вересні минулого року, в ЄС заявили, що в Україні мають якнайшвидше початися процеси по створенню антикорупційних судів, які наразі є важливим відсутнім елементом загальної антикорупційної реформи