ЕС требует от Украины принять закон об антикоррупционном суде до середины июня

Среда, 26 апреля 2017, 10:25

ЕС ожидает принятия Верховной радой законопроекта об антикоррупционном суде до середины июня 2017 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий представительства ЕС в Украине по поводу подготовки соответствующего законопроекта.

"Согласно взятым Украиной обязательствам перед МВФ, закон о создании антикоррупционного суда должен быть принят до середины июня 2017 года", - заявили в представительстве.

В представительстве ЕС напомнили, что внесение в парламент этого законопроекта - в компетенции украинской власти, в частности Верховной рады, правительства и президента. Вместе с тем, международные эксперты помогают Украине в разработке этого документа.

В ЕС отметили, что закон о судебной системе и статусе судей предполагает создание Высшего антикоррупционного суда, имплементация законодательства будет определять мандат, организационную структуру, а также процесс отбора судей Высшего антикоррупционного суда.

Неофициальная рабочая группа, в состав которой входят члены международных донорских организаций и эксперты гражданского общества, разработала некоторые предложения относительно создания этого суда, сфокусировав особое внимание на взаимодействия этого нового суда с существующей судебной системой, процедуре отбора судей, а также гарантий безопасности и беспристрастности, которые должны регулировать этот процесс", - отметили в представительстве, добавив, что ЕС причастен к некоторым из этих дискуссий через своих представителей или финансируемые Евросоюзом проекты в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.

В диппредставительстве отметили, что создание Антикоррупционного суда не просто является частью общей судебной реформы в стране, но и имеет особое значение для устойчивости и успеха в борьбе с коррупцией.

Ранее в интервью ЕвроПравде представитель Еврокомиссии, заместитель гендиректора директората NEAR (соседства и расширения ЕС) Катарина Матернова заявила, что антикоррупционный суд в Украине сможет начать работу в полную силу лишь через несколько лет после создания.

Напомним, 10 марта Высший совет правосудия "зарубил" закон об антикоррупционных судах, на которых настаивает ЕС.

7 марта Посол ЕС Хюг Мингарелли заявил о необходимости создания специализированных антикоррупционных судов.

В сентябре прошлого года, в ЕС заявили, что в Украине должны скорее начаться процессы по созданию антикоррупционных судов, которые сейчас являются важным недостающим элементом общей антикоррупционной реформы