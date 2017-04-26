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Посли ЄС схвалили безвізовий режим для України

Середа, 26 квітня 2017, 12:03
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Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України. Міністри ЄС задтвердять угоду 11 травня", - написав Йозвяк.

Після того, як український безвіз схвалили посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня.

Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

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