Посли ЄС схвалили безвізовий режим для України

Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України. Міністри ЄС задтвердять угоду 11 травня", - написав Йозвяк.

EU ambassadors have approved visa lib for #Ukraine. EU ministers will confirm the deal on 11 May.