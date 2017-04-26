У ПАРЄ зібрали підписи з вимогою до РФ відновити Меджліс - Ар'єв

Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв повідомив, що 45 членів ПАРЄ підписали декларацію з вимогою до Росії виконати припис Міжнародного суду ООН щодо відновлення Меджлісу кримськотатарського народу і припинення переслідування української мови в Криму.
Про це Ар'єв написав на своїй сторінці у Facebook.
"45 членів ПАРЄ з різних країн і політичних груп підписали декларацію із вимогою до окупанта-РФ виконати припис Міжнародного суду ООН щодо відновлення Меджлісу кримських татар та припинення переслідування української мови в Криму.
За словами глави української делегації в ПАРЄ, підписанти також чітко зазначили, що відновлення співпраці РФ з ПАРЄ можливе лише після деокупації Криму й повного виконання Росією Мінських угод.
"До речі, підписи зібрали швидко і легко", - додав він.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму. Зокрема, Суд ООН зобов'язав Росію відновити Меджліс.