В ПАСЕ собрали подписи с требованием к РФ восстановить Меджлис - Арьев

Среда, 26 апреля 2017, 18:36

Председатель украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев сообщил, что 45 членов ПАСЕ подписали декларацию с требованием к России выполнить предписание Международного суда ООН относительно возобновления Меджлиса крымскотатарского народа и прекращение преследования украинского языка в Крыму.

Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook.

"45 членов ПАСЕ из различных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к оккупанту-РФ выполнить предписание Международного суда ООН относительно возобновления Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму.

По словам главы украинской делегации в ПАСЕ, подписанты также четко отметили, что возобновление сотрудничества РФ с ПАСЕ возможно только после деоккупации Крыма и полного выполнения Россией Минских соглашений.

"Кстати, подписи собрали быстро и легко", - добавил он.

Напомним, Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму. В частности, Суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис.