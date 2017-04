Ізраїль завдав удару по складах зі зброєю біля аеропорту Дамаска - ЗМІ

Сьогодні на світанку поблизу аеропорту Дамаска вибухнув склад з боєприпасами, який використовували іранські військові.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлені джерела повстанців, що діють на території Дамаску.

Комплекс поруч з аеропортом Дамаска використовували іранські сили, які постачали боєприпаси та іншу допомогу через повітряний коридор між сирійською столицею і Тегераном.

За попередніми даними, в районі аеропорту було завдано не менше п'яти ударів. Після ударів сталися сильні вибухи і почалася пожежа. Поки що точно невідомо, чи був це ракетний удар або ж діяли військові літаки.

URGENT: Footage emerged of burning fuel or gas at Damascus International Airport, with some reports pointing to a possible Israeli airstrike pic.twitter.com/nhJhJfffrk