Израиль нанес удар по складам с оружием возле аэропорта Дамаска - СМИ

Сегодня на рассвете вблизи аэропорта Дамаска взорвался склад с боеприпасами, который использовали иранские военные.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники повстанцев, действующих на территории Дамаска.

Комплекс рядом с аэропортом Дамаска использовали иранские силы, которые поставляли боеприпасы и другую помощь через воздушный коридор между сирийской столицей и Тегераном.

По предварительным данным, в районе аэропорта были нанесены не менее пяти ударов. После ударов произошли сильные взрывы, и начался пожар.

URGENT: Footage emerged of burning fuel or gas at Damascus International Airport, with some reports pointing to a possible Israeli airstrike pic.twitter.com/nhJhJfffrk