Израиль нанес удар по складам с оружием возле аэропорта Дамаска - СМИ

Четверг, 27 апреля 2017, 09:02

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Сегодня на рассвете вблизи аэропорта Дамаска взорвался склад с боеприпасами, который использовали иранские военные.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники повстанцев, действующих на территории Дамаска.

Комплекс рядом с аэропортом Дамаска использовали иранские силы, которые поставляли боеприпасы и другую помощь через воздушный коридор между сирийской столицей и Тегераном.

По предварительным данным, в районе аэропорта были нанесены не менее пяти ударов. После ударов произошли сильные взрывы, и начался пожар.

URGENT: Footage emerged of burning fuel or gas at Damascus International Airport, with some reports pointing to a possible Israeli airstrike pic.twitter.com/nhJhJfffrk — Press TV (@PressTV) 27 квітня 2017 р.

Пока что точно неизвестно, был ли это ракетный удар или же действовали военные самолеты. Ливанский телеканал "Аль-Манар", связанный с группировкой "Хезболла", которая является союзником Башара Асада, сообщил, что взрыв произошел из-за авиаударов самолетов Израиля.

Также сообщается, что в результате взрыва был нанесен лишь материальный ущерб, человеческих жертв нет.

Позже агентство Reuters также сообщило, что удар нанесла израильская армия, и он был нанесен по складу с вооружением, который кроме иранцев использует и "Хезболла".