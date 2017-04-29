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У Польщі заявили, що можуть відновити пам’ятник в Грушовичах після розкопок

Субота, 29 квітня 2017, 15:19
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Могилу вояків УПА може бути впорядковано на кладовищі у польському селі Грушовичи після проведення відповідних археологічних досліджень і підтвердження, що в цьому місці справді є останки українців.

Про це йдеться в заяві на сайті Інституту національної пам'яті Польщі (UIPN).

"Польська сторона неодноразово підкреслювала в листуванні з українськими партнерами, що існуючий з 1994 року об'єкт на кладовищі у Грушовичах має бути знесений для проведення археологічних робіт і підтвердження наявності людських останків під пам'ятником, про що повідомляли нам представники української меншини в Польщі", - йдеться у заяві.

Інститут повідомив, що не сприймає аргументи української сторони про те, що в 90-х роках минулого століття у законодавчому полі Польщі існувала "правова порожнина" щодо процедури встановлення пам'ятників.

"У разі підтвердження останків під пам’ятником, могила може бути упорядкована Міжвідомчою комісією у співпраці з польською стороною і підлягатиме юридичному захисту з боку польської держави. Ми й надалі підтримуємо свою позицію в цьому питанні і готові допомогти українській стороні", - зазначається в заяві.

Інститут також наголошує, що "із здивуванням сприйняв інформацію Українського інституту національної пам’яті, що у відповідь на демонтаж пам'ятника у Грушовичах українська сторона призупинить процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України".

Нагадаємо, 26 квітня у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві розібрали пам’ятник воїнам УПА, який до цього вже плюндрували вандали.

В МЗС України назвали демонтаж пам’ятника провокацією.

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