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В Польше заявили, что могут восстановить памятник в Грушовичах после раскопок

Суббота, 29 апреля 2017, 15:19
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Могилу воинов УПА могут упорядочить на кладбище в польском селе Грушовичи после проведения соответствующих археологических исследований и подтверждения, что в этом месте действительно есть останки украинцев.

Об этом говорится в заявлении на сайте Института национальной памяти Польши (UIPN).

"Польская сторона неоднократно подчеркивала в переписке с украинскими партнерами, что существующий с 1994 года объект на кладбище в Грушовичах должен быть снесен для проведения археологических работ и подтверждения наличия человеческих останков под памятником, о чем сообщали нам представители украинского меньшинства в Польше", - говорится в заявлении.

Институт сообщил, что не воспринимает аргументы украинской стороны о том, что в 90-х годах прошлого века в законодательном поле Польше существовала "правовая пустота" относительно процедуры установления памятников.

"В случае подтверждения останков под памятником могила может быть благоустроена Межведомственной комиссией в сотрудничестве с польской стороной и будет подлежать юридической защите со стороны польского государства. Мы и в дальнейшем поддерживаем свою позицию в этом вопросе и готовы помочь украинской стороне", - отмечается в заявлении.

Институт также отмечает, что "с удивлением воспринял информацию Украинского института национальной памяти, что в ответ на демонтаж памятника в Грушовичах украинская сторона приостановит процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины".

Напомним, 26 апреля в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве разобрали памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

В МИД Украины назвали демонтаж памятника провокацией.

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