Парламент Албанії з четвертої спроби обрав президента країни

Субота, 29 квітня 2017, 16:42

фото

Президентом Албанії обраний спікер парламенту Ілір Мета. Він також є лідером партії "Соціалістичний рух за інтеграцію", яка є молодшим партнером правлячої партії.

Про це повідомляє Balkan Insight.

47-річний Мета отримав 87 голосів "за" і два "проти" під час голосування у 140-містній Асамблеї, ставши сьомим президентом Албанії з 1990 року. Посада президента в Албанії має здебільшого церемоніальний характер.

Ілір Мета - новий президент Албанії

Мета був обраний главою держави в четвертому турі голосування, після того як прем'єр-міністр Еді рама і його Соціалістична партія підтримали кандидатуру, яка була озвучена в четвер.

У трьох попередніх турах провладна більшість не висувала свого кандидата, в надії, що правоцентристська опозиційна Демократична партія скасує бойкот парламенту і братиме участь у голосуванні.

Опозиція бойкотує парламент з лютого, вимагаючи призначити технічний уряд, який вестиме країну на парламентські вибори. Опозиція стверджує, що нинішній уряд може маніпулювати результатами виборів.

Парламентські вибори мають пройти 18 червня, однак опозиція вже погрожувала їх бойкотувати.