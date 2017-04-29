Парламент Албании с четвертой попытки избрал президента страны

Суббота, 29 апреля 2017, 16:42

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Президентом Албании избран спикер парламента Илир Мета. Он возглавляет партию "Социалистическое движение за интеграцию", которая является младшим партнером правящей партии.

Об этом сообщает Balkan Insight.

47-летний Мета получил 87 голосов "за" и два "против" во время голосования в 140-местной Ассамблеи, став седьмым президентом Албании с 1990 года.

Должность президента в Албании носит по большей части церемониальный характер.

Илир Мета - новый президент Албании

Мета был избран главой государства в четвертом туре голосования, после того как премьер-министр Эди Рама и его Социалистическая партия поддержали кандидатуру, которая была озвучена в четверг.

В трех предыдущих турах провластное большинство не выдвигало своего кандидата, в надежде, что правоцентристская оппозиционная Демократическая партия отменит бойкот парламента и будет принимать участие в голосовании.

Оппозиция бойкотирует парламент с февраля, требуя назначить техническое правительство, которое будет вести страну на парламентские выборы. Оппозиция утверждает, что нынешнее правительство может манипулировать результатами выборов.

Парламентские выборы должны пройти 18 июня, однако оппозиция уже пригрозила их бойкотировать.