Невідомий розкидав російські прапорці під час виступу Трампа

Невідомий розкидав російські прапорці під час виступу президента США Дональда Трампа в місті Гаррисбург (Пенсільванія).
Відео інциденту у своєму Twitter опублікував кореспондент телеканалу CNBC Стів Копак.
"Поки Трамп говорив, хтось підкинув у повітря оберемок російських прапорів перед камерою", — написав він.
Random: Trump hits "totally failing" NYT for selling old office bldg ("cathedral to journalism") & hit its "ugly" and "crummy" new building pic.twitter.com/vdRKzsuZpt— Steve Kopack (@SteveKopack) 30 квітня 2017 р.
Примітно, що прапорці з'явилися в кадрі одночасно гаслом Make great America agaian, озвученим з трибуни Дональдом Трампом.
Нагадаємо, подібний випадок стався в лютому. Перед виступом Дональда Трампа активісти руху Амегісапѕ Take Action роздали гостям конференції роздали прапорці РФ, натякаючи на участі Кремля в обранні президента США.