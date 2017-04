Невідомий розкидав російські прапорці під час виступу Трампа

Невідомий розкидав російські прапорці під час виступу президента США Дональда Трампа в місті Гаррисбург (Пенсільванія).

Відео інциденту у своєму Twitter опублікував кореспондент телеканалу CNBC Стів Копак.

"Поки Трамп говорив, хтось підкинув у повітря оберемок російських прапорів перед камерою", — написав він.

Random: Trump hits "totally failing" NYT for selling old office bldg ("cathedral to journalism") & hit its "ugly" and "crummy" new building pic.twitter.com/vdRKzsuZpt