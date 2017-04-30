Знайти
АКТУАЛЬНО

Лідери ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про Brexit

Авіаносець США увійшов в Японське море для стримування КНДР

Британія заблокувала важливе бюджетне рішення в Раді ЄС - ЗМІ

У Брюсселі розпочинається спеціальний саміт ЄС щодо Brexit

Ле Пен обіцяє референдум про вихід із єврозони

Парламент Албанії з четвертої спроби обрав президента країни




Невідомий розкидав російські прапорці під час виступу Трампа

Неділя, 30 квітня 2017, 11:01
Версія для друку Коментарі

Невідомий розкидав російські прапорці під час виступу президента США Дональда Трампа в місті Гаррисбург (Пенсільванія).

Відео інциденту у своєму Twitter опублікував кореспондент телеканалу CNBC Стів Копак.

"Поки Трамп говорив, хтось підкинув у повітря оберемок російських прапорів перед камерою", — написав він.

Примітно, що прапорці з'явилися в кадрі одночасно гаслом Make great America agaian, озвученим з трибуни Дональдом Трампом.

Нагадаємо, подібний випадок стався в лютому. Перед виступом Дональда Трампа активісти руху Амегісапѕ Take Action роздали гостям конференції роздали прапорці РФ, натякаючи на участі Кремля в обранні президента США.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:59
Папа Франциск закликав до міжнародного посередництва між США та КНДР
11:25
Під Мосулом загинув американський військовий
11:01
Невідомий розкидав російські прапорці під час виступу Трампа
10:35
Ле Пен обіцяє референдум про вихід із єврозони
10:27
У Туреччині за день звільнили майже 4 тисячі держслужбовців
10:07
Столтенберг: НАТО не буде втручатися в можливий конфлікт між США і КНДР
10:02
42% французів не вважають Макрона та Ле Пен гідними президентства - опитування
09:51
Юнкер перед другим туром виборів закликав французів не відмовлятися від єдиної Європи
17:44
Переговори про Brexit почнуться з прав громадян, фінансів та Ірландії - Туск
17:18
Ле Пен і Дюпон-Еньян оголосили про створення передвиборчого союзу
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Європейська правда

Удар з минулого: Македонія на роздоріжжі між ЄС і "православними скрепами"

Чи повернеться Македонія до авторитарної влади, прем’єр якої дружить із Путіним та говорить про ворожість західних цінностей? Для цього потрібно не допустити формування проєвропейської коаліції та роздмухати етнічні конфлікти, щоб змусити громадян забути про корупційність попереднього уряду.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Депутат, що їздив до Сирії з Аграмунтом: Росіяни маніпулювали мною під час цього візиту

За візит до Сирії я не отримав нічого... Я був у Донецьку та Луганську в лютому 2014-го, перед війною, і готовий поїхати туди ще, в якості доповідача по Україні, адже це дозволило б мені краще зрозуміти, що відбувається в рамках російської агресії проти України...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  