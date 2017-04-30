У Німеччині заявили про затримання швейцарського шпигуна

Неділя, 30 квітня 2017, 16:39

Німецька поліція затримала у Франкфурті-на-Майні 54-річного громадянина Швейцарії Даніеля М.

Як пише Die Welt, згідно звинуваченням, затриманий є співробітником швейцарської розвідки і вже багато років працює в Німеччині, з 2012 року добуваючи інформацію про фінансовому і банківському секторі.

Потреба в таких даних виникла після того, як німецькі податкові органи почали перекуповувати бази даних швейцарських банків, де міститься інформація про клієнтів з ФРН. Влада Німеччини таким чином боролися з ухиленнями від сплати податків.

У завдання швейцарського шпигуна входило встановити конкретних співробітників, які займаються купівлею баз даних.

Як зазначається, німецькі регіональні влади почали платити за подібну інформацію про неплатників з 2006 року. Зокрема, вони витратили мільйони євро на бази даних німецьких клієнтів у таких банках, як UBS, Credit Suisse і Julius Bär. При цьому їм вдалося повернути в казну кілька мільярдів євро.

Дії німецьких податкових органів спровокували дипломатичний конфлікт між Німеччиною і Швейцарією, і швейцарські влади навіть видали ордер на арешт декількох співробітників німецьких податкових органів.