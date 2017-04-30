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В Германии заявили о задержании швейцарского шпиона

Воскресенье, 30 апреля 2017, 16:39
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Немецкая полиция задержала во Франкфурте-на-Майне 54-летнего гражданина Швейцарии Даниэля М.

Как пишет Die Welt, согластно обвинению, задержанный является сотрудником швейцарской разведки и уже много лет работает в Германии, с 2012 года добывая информацию о финансовом и банковском секторе.

Потребность в таких даных возникла после того,  как немецкие налоговые органы начали перекупать базы данных швейцарских банков, в которых содержится информация о клиентах из ФРГ. Власти Германии таким образом боролись с налоговыми уклонистами.

В задачи швейцарского шпиона входило установить конкретных сотрудников, занимающихся покупкой баз данных.

Как отмечается, немецкие региональные власти начали платить за подобную информацию о неплательщиках с 2006 года. В частности, они потратили миллионы евро на базы данных немецких клиентов в таких швейцарских банках, как UBS, Credit Suisse и Julius Bär. При этом им удалось вернуть в казну несколько миллиардов евро.

Действия немецких налоговых органов спровоцировали дипломатический конфликт между Германией и Швейцарией, и швейцарские власти даже выдали ордер на арест нескольких сотрудников немецких налоговых органов.

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