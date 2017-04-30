У Лондоні планувалося провести ще два теракти - ЗМІ

Неділя, 30 квітня 2017, 16:53

Британській поліції відомо щонайменше про ще два теракти, що планувалося провести у Лондоні.

Про це повідомляє Sunday Times, посилаючись на свої джерела в поліції.

"Є ще два плану за скоєння терактів, які ми уважно відстежуємо", — заявив високопоставлений співробітник контртерористичного підрозділу, зазначивши, що заходи безпеки посилені і правоохоронні органи намагаються відстежити кроки зловмисників.

За даними видання, екстремісти, імовірно, є членами ИГИЛ і Аль-Каїди.

При цьому джерела в поліції уточнюють - терористи не мають зв'язків ні з затриманим в четвер у Вестмінстері Халідом Мохамедом Омаром Алі.