Друзі Путіна в ЄП та неофашисти переконують не давати безвіз Україні

Середа, 05 квітня 2017, 21:02

Під час дебатів в Європейському парламенті щодо скасування візового режиму для громадян України представники праворадикальних фракцій виступили проти схвалення даного рішення.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"В Україні президент - олігарх з панамських документів. У них немає свободи слова, журналісти, які критикують президента, переслідуються" - заявила Беатрікс Фон Сторх, представниця німецької партії "Альтернатива для Німеччини".

В ЄС дану партію вважають фінансованою з Росії.

"Я категорично проти, бо я проти Шенгену, – підтримав його Жиль Лебертон, представник французької партії "Національний фронт" – український президент Порошенко застосовує тортури проти всіх, хто підозрюється у сепаратизмі. Вони (українська влада) діють категорично проти європейських правил".

Як відомо, "Національний фронт" офіційно отримав кредит на розвиток партії від російських банків, а лідера даної партії Марін Ле Пен вважають одним з найбільш проросійських політиків в ЄС.

"Колеги, ми щойно прослухали виступи агентів Путіна в європейському парламенті", - заявила під оплески колег Анна-Марія Корацца-Більдт, яка взяла слово після Лебертона.

Також категорично проти українського безвізу висловився грецький депутат Елефтеріос Синадінос. "В Україні був скинутий президент Янукович, і зараз при владі фашисти, які прийшли через переворот. Як ви можете надавати безвіз країні, в якій немає демократії", - запитав він.

Примітно, що Синадіноса самого вважають представником фашистського руху – він обраний в ЄП від неофашистської партії "Золота зоря" і є позафракційним, оскільки навіть праворадикальні групи в ЄС відмовилися приймати до своїх лав представників даної партії.

Як повідомляла Європейська правда, в Європарламенті після хибного повідомлення про пожежу та неочікуваної перерви почалися дебати про скасування віз для України. Голосування очікується в четвер.

Представники всіх фракцій, окрім радикалів, закликають колег проголосувати "за" та кажуть що безвіз підтвердить "європейський шлях України".