Знайти
АКТУАЛЬНО

Друзі Путіна в ЄП та неофашисти переконують не давати безвіз Україні

В Європарламенті відклали розгляд українського безвізу через повідомлення про пожежу

В Росії назвали проект резолюції РБ ООН щодо хімічної атаки "антисирійським"

Україна найгірше виплачує компенсації за рішеннями ЄСПЛ - статистика

Європарламент проголосував за резолюцію щодо Brexit

В Іраку терористи напали на поліцію: 31 загиблий, понад 40 поранених




Друзі Путіна в ЄП та неофашисти переконують не давати безвіз Україні

Середа, 05 квітня 2017, 21:02
Версія для друку Коментарі

Під час дебатів в Європейському парламенті щодо скасування візового режиму для громадян України представники праворадикальних фракцій виступили проти схвалення даного рішення.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"В Україні президент - олігарх з панамських документів. У них немає свободи слова, журналісти, які критикують президента, переслідуються" - заявила Беатрікс Фон Сторх, представниця німецької партії "Альтернатива для Німеччини".

В ЄС дану партію вважають фінансованою з Росії.

"Я категорично проти, бо я проти Шенгену, – підтримав його Жиль Лебертон, представник французької партії "Національний фронт" – український президент Порошенко застосовує тортури проти всіх, хто підозрюється у сепаратизмі. Вони (українська влада) діють категорично проти європейських правил".

Як відомо, "Національний фронт" офіційно отримав кредит на розвиток партії від російських банків, а лідера даної партії Марін Ле Пен вважають одним з найбільш проросійських політиків в ЄС.

"Колеги, ми щойно прослухали виступи агентів Путіна в європейському парламенті", - заявила під оплески колег Анна-Марія Корацца-Більдт, яка взяла слово після Лебертона.

Також категорично проти українського безвізу висловився грецький депутат Елефтеріос Синадінос. "В Україні був скинутий президент Янукович, і зараз при владі фашисти, які прийшли через переворот. Як ви можете надавати безвіз країні, в якій немає демократії", - запитав він.

Примітно, що Синадіноса самого вважають представником фашистського руху – він обраний в ЄП від неофашистської партії "Золота зоря" і є позафракційним, оскільки навіть праворадикальні групи в ЄС відмовилися приймати до своїх лав представників даної партії.

Як повідомляла Європейська правда, в Європарламенті після хибного повідомлення про пожежу та неочікуваної перерви почалися дебати про скасування віз для України. Голосування очікується в четвер.

Представники всіх фракцій, окрім радикалів, закликають колег проголосувати "за" та кажуть що безвіз підтвердить "європейський шлях України".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
21:02
Друзі Путіна в ЄП та неофашисти переконують не давати безвіз Україні
20:57
Трамп виключив Беннона зі складу Ради національної безпеки
20:32
В Європарламенті кажуть що безвіз підтвердить "європейський шлях України"
20:30
Прем'єр Данії підтримує продовження міжнародного тиску на Росію
20:10
В Європарламенті розпочалися дебати по українському безвізу
19:52
Трамп назвав хімічну атаку в Сирії "страшною образою людства"
19:33
оновлено
В Європарламенті відклали розгляд українського безвізу через повідомлення про пожежу
19:23
Захарова назвала постановочними відео про хіматаку в Сирії
19:03
У Туреччині повідомили про загибель ще трьох осіб внаслідок хімічної атаки
18:53
НАТО надасть Україні обладнання для розмінування на 1 млн євро – Геращенко
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Надія Коваль, для Європейської правди

Один проти Путіна, двоє проти ЄС: підсумки президентських дебатів у Франції

Амон - єдиний з кандидатів - зі старту взяв на себе зобов'язання нещадно поборювати путінську Росію... "Коли нас викликають до поліції, то ми йдемо туди, адже робітничого імунітету не існує!" - завершив Путу свою промову під бурхливі оплески аудиторії...

Наталя Іщенко, для Європейської правди

Держава трьох народів. Як зміниться політичний устрій Боснії і Герцеговини

Хорватські політичні лідери наполегливо просувають ідею рівноправності усіх трьох народів Боснії і Герцеговини і через це вимагають розширення прав хорватів. Попередньої згоди на це керівництва БіГ, здається, вже досягнуто.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  