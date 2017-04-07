Ryanair почне літати зі Львова до Берліна на місяць раніше

П'ятниця, 07 квітня 2017, 11:51

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Авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті авіакомпанії.

Ryanair буде літати за маршрутом двічі на тиждень. Найдешевші квитки обійдуться в 579 грн (19,99 євро) - у вересні та жовтні. Бронювання відкриють з півночі 11 квітня.

Авіакомпанія аргументувала своє рішення великим попитом з боку українських туристів.

Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостерів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Компанія планує рейси з Києва та Львова.

Однак пізніше стало відомо, що Ryanair поки не домовився з аеропортом "Бориспіль", звідки планується почати рейси у листопаді.