Ryanair почне літати зі Львова до Берліна на місяць раніше

Авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.
Про це йдеться у повідомленні на сайті авіакомпанії.
Ryanair буде літати за маршрутом двічі на тиждень. Найдешевші квитки обійдуться в 579 грн (19,99 євро) - у вересні та жовтні. Бронювання відкриють з півночі 11 квітня.
Авіакомпанія аргументувала своє рішення великим попитом з боку українських туристів.
Нагадаємо, 15 березня один із найбільших європейських лоукостерів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Компанія планує рейси з Києва та Львова.
Однак пізніше стало відомо, що Ryanair поки не домовився з аеропортом "Бориспіль", звідки планується почати рейси у листопаді.