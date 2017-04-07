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Ryanair начнет летать из Львова в Берлин на месяц раньше

Пятница, 07 апреля 2017, 11:51
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Авиакомпания Ryanair объявила об открытии маршрута Львов-Берлин с 8 сентября, вместо анонсированного ранее старта в декабре.

Об эьтом говорится в завялении на сайте авиакомпании.

Ryanair будет летать по маршруту дважды в неделю. Самые дешевые билеты обойдутся в 579 грн (19,99) - в сентябре и октябре. Бронирование откроют с полуночи 11 апреля.

 

Авиакомпания аргументировала свое решение большим спросом со стороны украинских туристов.

Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок. Компания планирует рейсы из Киева и Львова.

Однако позже стало известно, что Ryanair пока не договорился с аэропортом "Борисполь", откуда планируется начать рейсы в ноябре.

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