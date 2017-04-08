У Сербії тисячі людей мітингують проти нового президента

Субота, 08 квітня 2017, 15:52

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У Белграді тисячі людей у суботу вийшли на антиурядові протести, незадоволені обраннмя на посаду президента Сербії Александра Вучича.

Про це повідомляє Balkan Insight.

На протести зібралися близько 20 тисячі людей, які колоною рушили до офісу державного телеканалу RTS, а потім до Палацу Сербії, де розташовані Міністерство внутрішніх справ і резиденції президента.

Одночасно з протестом проти Вучича в урядовому кварталі Белграда у суботу триває й мітинг профспілок проти скорочення пенсій.

Кілька сотень людей також протестують в південному місті Ніш, пообіцявши і надалі проводити акції, поки влада не "сприйматиме їх всерйоз". Вони рушили до місцевого телеканалу, зажадавши від ЗМІ висвітлювати акції протесту і об'єктивно інформувати громадян.

Нагадаємо, у Сербії вже тиждень тривають антиурядові протести. Демонстранти вимагають відставки голови виборчої комісії, спікера парламенту, керівників державного телебачення, які, як вони вважають, незаконно сприяли перемозі Александара Вучича.

Чинний прем'єр Сербії та лідер Сербської прогресивної партії Александар Вучич переміг у першому турі президентських виборів, які відбулися 2 квітня.

Опозиція заявляє про фальсифікації та тиск на ЗМІ під час передвиборчої кампанії.