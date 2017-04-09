Між Одесою та Стамбулом стартувало пряме паромне сполучення

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Неділя, 09 квітня 2017, 13:09
Версія для друку Коментарі

Між українською Одесою та турецьким Стамбулом почав курсувати паром.

Про це у своєму Twitter написав посол України в Туреччини Андрій Сибіга.

Раніше повідомлялося, у міністерстві закордонних справ України сподіваються, що угода між Україною і Туреччиною про взаємні поїздки громадян за ID-картками набуде чинності до початку літа.

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