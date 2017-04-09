Між Одесою та Стамбулом стартувало пряме паромне сполучення

Між українською Одесою та турецьким Стамбулом почав курсувати паром.
Про це у своєму Twitter написав посол України в Туреччини Андрій Сибіга.
ТР та Укр стають ближчими-сьогодні започатковано пряме пасажирське паромне сполучення між Хайдарпаша( Стамбул) та Одесою- 90%заповнюваність pic.twitter.com/MwvcVk2ZNl— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 9 квітня 2017 р.
Раніше повідомлялося, у міністерстві закордонних справ України сподіваються, що угода між Україною і Туреччиною про взаємні поїздки громадян за ID-картками набуде чинності до початку літа.