Між Одесою та Стамбулом стартувало пряме паромне сполучення

Іван Нагорняк, Vox Ukraine, для Європейської правди

Римська декларація ЄС поки більше нагадує ідеальну картину майбутнього Європи замість реальної. В документі немає згадки про "гострі кути", що існують на континенті сьогодні. Крім того, сам факт дискусії про майбутнє Європи під час виборчого сезону несе в собі низку небезпек.