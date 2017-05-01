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У Стамбулі стались масові сутички поліції з демонстрантами, є затримані

Понеділок, 01 травня 2017, 12:30
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У Стамбулі - масові затримання демонстрантів, які 1 травня намагались пройти маршем на оточену правоохоронцями площу Таксім.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Першотравневі демонстрації у Стамбулі проходять в умовах надзвичайного стану, запровадженого після невдалого військового перевороту, та за посилених заходів безпеки. Основні заходи відбуваються у районі Бакиркьой.

На площі Таксім, яка часто ставала місцем масових протестів у Стамбулі, будь-які демонстрації проводити заборонили та обмежили рух транспорту до завершення святкувань.

Тим не менше, двоє жінок таки пробралися на площу, не зважаючи на посилену присутність поліції, та намагалися розгорнути банер. Жінок миттєво затримала поліція і доправила у відділок.

фото - Reuters 

Поліція розігнала ще одну групу демонстрантів, які намагалися пройти маршем від району Бешикташ до площі Таксім. Повідомляють про затримання та сутички між мітингарями і правоохоронцями.

Ще одну групу демонстрантів затримали біля входу на площу Таксім після того, як вони, скандуючи лозунги, відмовилися віддавати свої знамена.

 

Близько 300 протестувальників зіштовхнулись з поліцією, намагаючись пройти до площі Таксім з району Шишлі. Серед них теж є затримані.

Агентство AFP повідомляє, щоб розігнати мітингарів у Стамбулі, поліція застосувала сльозогінний газ.

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