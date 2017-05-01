В Стамбуле произошли массовые столкновения полиции с демонстрантами, есть задержанные

В Стамбуле - массовые задержания демонстрантов, которые 1 мая пытались пройти маршем на окруженную правоохранителями площадь Таксим.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Первомайские демонстрации в Стамбуле проходят в условиях чрезвычайного положения, введенного после неудачного военного переворота, и при усиленных мерах безопасности. Основные мероприятия проходят в районе Бакыркёй.
На площади Таксим, которая часто становилась местом массовых протестов в Стамбуле, демонстрации проводить запретили и ограничили движение транспорта до завершения торжеств.
Тем не менее две женщины таки пробрались на площадь, несмотря на усиленное присутствие полиции, и пытались развернуть баннер. Женщин мгновенно задержала полиция и доставила в участок.
|фото - Reuters
Полиция разогнала еще одну группу демонстрантов, которые пытались пройти маршем от района Бешикташ к площади Таксим. Сообщают о задержании и столкновениях между митингующими и правоохранителями.
Еще одну группу демонстрантов задержали у входа на площадь Таксим после того, как они, скандируя лозунги, отказались отдавать свои знамена.
Около 300 протестующих столкнулись с полицией, пытаясь пройти к площади Таксим из района Шишли. Среди них тоже есть задержанные.
Агентство AFP сообщает, чтобы разогнать митингующих в Стамбуле, полиция применила слезоточивый газ.