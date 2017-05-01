Посольство України перевіряє інформацію про затримання українців у Британії

Посольство України в Британії перевіряє інформацію про затримання, можливо, громадян України за підозрою у нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд у графстві Саффолк на сході Англії.
Про це Посольство України в Британії повідомили у своєму Twitter.
"Посольство в контакті з британськими компетентними органами перевіряє поширену в ЗМІ інформацію про затримання громадян України у м.Орфорд", - йдеться у повідомленні.
Посольство в контакті з британськими компетентними органами перевіряє поширену в ЗМІ інформацію про затримання громадян України у м.Орфорд.— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 1 травня 2017 р.
Раніше повідомлялося, що сім імовірних громадян України затримали за підозрою у нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд у графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього на мілину сіла яхта.