Посольство України перевіряє інформацію про затримання українців у Британії

Понеділок, 01 травня 2017, 13:12

Посольство України в Британії перевіряє інформацію про затримання, можливо, громадян України за підозрою у нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд у графстві Саффолк на сході Англії.

Про це Посольство України в Британії повідомили у своєму Twitter.

"Посольство в контакті з британськими компетентними органами перевіряє поширену в ЗМІ інформацію про затримання громадян України у м.Орфорд", - йдеться у повідомленні.

Посольство в контакті з британськими компетентними органами перевіряє поширену в ЗМІ інформацію про затримання громадян України у м.Орфорд. — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 1 травня 2017 р.

Раніше повідомлялося, що сім імовірних громадян України затримали за підозрою у нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд у графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього на мілину сіла яхта.