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Посольство Украины проверяет информацию о задержании украинцев в Британии

Понедельник, 01 мая 2017, 13:12
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Посольство Украины в Британии проверяет информацию о задержании, возможно, граждан Украины по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии.

Об этом Посольство Украины в Британии сообщили в своем Twitter.

"Посольство в контакте с британскими компетентными органами проверяет распространенную в СМИ информацию о задержании граждан Украины в г.Орфорд", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семь вероятных граждан Украины задержали по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого на мель села яхта.

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