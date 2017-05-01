Посольство Украины проверяет информацию о задержании украинцев в Британии

Понедельник, 01 мая 2017, 13:12

Посольство Украины в Британии проверяет информацию о задержании, возможно, граждан Украины по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии.

Об этом Посольство Украины в Британии сообщили в своем Twitter.

"Посольство в контакте с британскими компетентными органами проверяет распространенную в СМИ информацию о задержании граждан Украины в г.Орфорд", - говорится в сообщении.

Посольство в контакті з британськими компетентними органами перевіряє поширену в ЗМІ інформацію про затримання громадян України у м.Орфорд. — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 1 травня 2017 р.

Ранее сообщалось, что семь вероятных граждан Украины задержали по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого на мель села яхта.